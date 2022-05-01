Фанаты «Колорадо» признали Ничушкина лучшим игроком команды в апреле

Короткая ссылка
Болельщики клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» признали российского форварда Валерия Ничушкина лучшим игроком команды в апреле.
Фанаты «Колорадо» признали Ничушкина лучшим игроком команды в апреле
  • AP

«Настоящий король», — написал представитель пресс-службы в Twitter.

27-летний воспитанник челябинского хоккея сыграл за «Эвеланш» в апреле 12 матчей и набрал 12 очков (шесть голов и шесть передач).

На счету Ничушкина в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2021/22 52 очка (25 + 27).

«Колорадо» с первого места в Западной конференции вышел в плей-офф НХЛ. «Эвеланш» в первом раунде сыграет с «Нэшвилл Предаторз». Серия до четырёх побед стартует 3 мая.

Ранее нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал возможный уход из клуба Евгения Малкина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить