Фанаты «Колорадо» признали Ничушкина лучшим игроком команды в апреле

Болельщики клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» признали российского форварда Валерия Ничушкина лучшим игроком команды в апреле.

«Настоящий король», — написал представитель пресс-службы в Twitter.

27-летний воспитанник челябинского хоккея сыграл за «Эвеланш» в апреле 12 матчей и набрал 12 очков (шесть голов и шесть передач).

На счету Ничушкина в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2021/22 52 очка (25 + 27).

«Колорадо» с первого места в Западной конференции вышел в плей-офф НХЛ. «Эвеланш» в первом раунде сыграет с «Нэшвилл Предаторз». Серия до четырёх побед стартует 3 мая.

Ранее нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал возможный уход из клуба Евгения Малкина.