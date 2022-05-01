Фанаты «Колорадо» признали Ничушкина лучшим игроком команды в апреле
- AP
«Настоящий король», — написал представитель пресс-службы в Twitter.
27-летний воспитанник челябинского хоккея сыграл за «Эвеланш» в апреле 12 матчей и набрал 12 очков (шесть голов и шесть передач).
На счету Ничушкина в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2021/22 52 очка (25 + 27).
«Колорадо» с первого места в Западной конференции вышел в плей-офф НХЛ. «Эвеланш» в первом раунде сыграет с «Нэшвилл Предаторз». Серия до четырёх побед стартует 3 мая.
Ранее нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал возможный уход из клуба Евгения Малкина.