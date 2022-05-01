Карасёв назначен на матч чемпионата Саудовской Аравии по футболу

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Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым назначена на один из матчей чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Карасёв назначен на матч чемпионата Саудовской Аравии по футболу
  • РИА Новости

По приглашению Федерации футбола Саудовской Аравии назначение на один из матчей чемпионата страны получили Карасёв, его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также арбитр VAR Виталий Мешков, сообщает «Спорт-Экспресс».

Российские судьи пробудут в командировке с 3 по 6 мая.

Напомним, что 21 февраля бригада российских арбитров во главе с Сергеем Ивановым работала на четвертьфинальном матче Кубка Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков предложил ввести штрафы за критику работы судейских бригад в матчах Российской премьер-лиги.

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