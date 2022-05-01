Карасёв назначен на матч чемпионата Саудовской Аравии по футболу

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым назначена на один из матчей чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

По приглашению Федерации футбола Саудовской Аравии назначение на один из матчей чемпионата страны получили Карасёв, его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также арбитр VAR Виталий Мешков, сообщает «Спорт-Экспресс».

Российские судьи пробудут в командировке с 3 по 6 мая.

Напомним, что 21 февраля бригада российских арбитров во главе с Сергеем Ивановым работала на четвертьфинальном матче Кубка Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков предложил ввести штрафы за критику работы судейских бригад в матчах Российской премьер-лиги.