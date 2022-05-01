Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что столичный клуб не собирается организовывать чемпионский коридор для санкт-петербургского «Зенита».

«Нет, «Спартак» не планирует организовывать «Зениту» чемпионский коридор», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что поздравит «Зенит» с чемпионством «в личной беседе».

«Ну что же. Стали и стали, хорошо. У нас другие задачи пока что», — заключил он.

«Спартак» примет «Зенит» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 15 мая на поле стадиона «Открытие Арена». Игра начнётся в 16:30 мск.

«Зенит» переиграл «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура и досрочно оформил победу в чемпионате России сезона-2021/22. Команда из Санкт-Петербурга стала восьмикратным чемпионом страны. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в четвёртый раз подряд выиграл с сине-бело-голубыми золотые медали РПЛ.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео из чемпионской раздевалки «Зенита».