Опубликовано видео из чемпионской раздевалки «Зенита»
- globallookpress.com
Видеоролик опубликован на сайте «Матч ТВ».
«Зенит» переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России сезона-2021/22. Команда из Санкт-Петербурга стала восьмикратным чемпионом страны. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в четвёртый раз подряд выиграл с сине-бело-голубыми золотые медали РПЛ.
Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил работу Сергея Семака на посту наставника петербургского «Зенита».