Опубликовано видео из чемпионской раздевалки «Зенита»

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В сети появилось видео из раздевалки петербургского «Зенита» после матча 27-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».
Опубликовано видео из чемпионской раздевалки «Зенита»
  • globallookpress.com

Видеоролик опубликован на сайте «Матч ТВ».

«Зенит» переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России сезона-2021/22. Команда из Санкт-Петербурга стала восьмикратным чемпионом страны. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в четвёртый раз подряд выиграл с сине-бело-голубыми золотые медали РПЛ.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил работу Сергея Семака на посту наставника петербургского «Зенита».

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