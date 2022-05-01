Капелло назвал Семака великим тренером
- AP
«Я очень доволен успехами Семака. Это великий тренер и по совместительству — мой друг. Браво, браво, браво! Думаю, что и дальше в его карьере всё будет в лучшем свете», — цитирует Капелло «Чемпионат».
«Зенит» в матче 27-го тура переиграл столичный «Локомотив» (3:1) и стал восьмикратным чемпионом России. Семак в четвёртый раз подряд выиграл с командой из Санкт-Петербурга золотые медали РПЛ.
Ранее бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что главный тренер петербургского клуба Сергей Семак может догнать Олега Романцева по числу титулов чемпиона страны.