Капелло назвал Семака великим тренером

Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказался о победе санкт-петербургского «Зенита» в чемпионате России сезона-2021/22.

«Я очень доволен успехами Семака. Это великий тренер и по совместительству — мой друг. Браво, браво, браво! Думаю, что и дальше в его карьере всё будет в лучшем свете», — цитирует Капелло «Чемпионат».

«Зенит» в матче 27-го тура переиграл столичный «Локомотив» (3:1) и стал восьмикратным чемпионом России. Семак в четвёртый раз подряд выиграл с командой из Санкт-Петербурга золотые медали РПЛ.

Ранее бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что главный тренер петербургского клуба Сергей Семак может догнать Олега Романцева по числу титулов чемпиона страны.