Хабибулин вошёл в тренерский штаб Ларионова в нижегородском «Торпедо»

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Николай Хабибулин вошёл в тренерский штаб Игоря Ларионова в нижегородском «Торпедо».

Помощниками Ларионова станут олимпийские чемпионы Николай Хабибулин, Михаил Васильев, а также Андрей Козырев, Филипп Арзамазов и Андрей Емельянов, сообщает пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

1 мая стало известно, что Ларионов возглавил «Торпедо». Двукратный олимпийский чемпион приступит к исполнению своих обязанностей в июле. 61-летний специалист сменил на посту главного тренера Дэвида Немировски.

«Торпедо» в сезоне-2021/22 финишировало на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Ранее тренер «Металлурга» Илья Воробьёв высказался о поражении команды в серии с ЦСКА в Кубке Гагарина.