Президент ЦСКА: руководство клуба полностью доверяло тренерскому штабу Фёдорова 

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Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Игорь Есмантович оценил работу главного тренера армейской команды в сезоне-2021/22.
Президент ЦСКА: руководство клуба полностью доверяло тренерскому штабу Фёдорова 
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«Мы полностью доверяли тренерскому штабу. У нас проходили небольшие консультации. У ЦСКА есть важные консультанты: это и я, и Борис Петрович Михайлов. Мы часто получали отличные советы от Игоря Ивановича Сечина, это общая и совокупная работа», — цитирует Есмантовича «Спорт-Экспресс».

По его мнению, решение назначить на пост главного тренера ЦСКА Фёдорова сработало на 100%.

«Раз выиграли — безусловно, сработало. Тренеру нужны выдержка, понимание, такт и психологическая работа. Сергей прошёл сезон с хорошим тренерским пониманием. Считаю, что ему помогла практика на Олимпийских играх», — добавил президент клуба.

Напомним, что ЦСКА переиграл «Металлург» в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ и во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

ЦСКА является обладателем Кубка Гагарина 2019 и 2022 годов. «Металлург» дважды в своей истории выиграл трофей — в 2014 и 2016 годах.

Ранее сообщалось, что министр спорта России Олег Матыцин поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина.

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