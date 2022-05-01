Юсупов: именно благодаря Дзюбе «Зенит» завоевал столько золотых медалей

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался об игре форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«На мой взгляд, главное — то, что показываешь на поле. Если отбросить хейт и посмотреть объективно на роль Артёма в команде, к нему не должно быть никаких вопросов. Столько золотых медалей «Зенит» завоевал именно благодаря Дзюбе», — цитирует Юсупова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, 33-летний форвард наряду с голкипером московского ЦСКА Игорем Акинфеевым является самым стабильным российским футболистом последних лет.

«Ну и с юмором порядок. Постоянно в центре внимания, без конца шутит. Даже легионеры к Артёму тянутся, а это и в игре помогает», — заключил Юсупов.

Дзюба в составе «Зенита» досрочно завоевал золотые медали чемпионата России сезона-2021/22. Форвард в текущем розыгрыше РПЛ в 25 матчах забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что главный тренер петербургского клуба Сергей Семак может догнать Олега Романцева по числу титулов чемпиона страны.