Погребняк заявил, что «Зенит» может стать чемпионом России десять раз подряд

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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал четвёртое подряд чемпионство санкт-петербургской команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Погребняк заявил, что «Зенит» может стать чемпионом России десять раз подряд
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Четвёртая победа «Зенита» подряд в РПЛ — реальное достижение! Чемпионство не может надоесть. «Бавария» выиграла десять раз чемпионат Германии? Есть к чему стремиться! Если Бавария смогла, почему «Зенит» не может?» — цитирует Погребняка «Чемпионат».

«Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в РПЛ является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака. Команда в восьмой раз в истории стал чемпионом России (без учёта победы в первенстве СССР).

Ранее «Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл четвёртое подряд чемпионство.

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