Погребняк заявил, что «Зенит» может стать чемпионом России десять раз подряд
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Четвёртая победа «Зенита» подряд в РПЛ — реальное достижение! Чемпионство не может надоесть. «Бавария» выиграла десять раз чемпионат Германии? Есть к чему стремиться! Если Бавария смогла, почему «Зенит» не может?» — цитирует Погребняка «Чемпионат».
«Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в РПЛ является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака. Команда в восьмой раз в истории стал чемпионом России (без учёта победы в первенстве СССР).
Ранее «Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл четвёртое подряд чемпионство.