Президент «Локобаскета»: наш проект ещё отметит и 20-летие, и 30-летие

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Президент ПБК «Локомотив-Кубань» и «Локобаскет — Школьная лига» Андрей Ведищев поделился мыслями о Суперфинале всероссийского чемпионата «Локобаскет — Школьная лига».
Президент «Локобаскета»: наш проект ещё отметит и 20-летие, и 30-летие
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«Когда «Локобаскет» только зарождался, мы уже тогда знали, что это будет масштабный проект. Ведь организовывается всё это для детей, а они наше будущее, будущее нашей страны. Это счастье — видеть, каким праздником для них является этот чемпионат. И каждый год «Локобаскет» расширяется, прирастает новыми регионами. Мы благодарим наших спонсоров — ОАО «РЖД», администрацию Краснодарского края, всех, кто принимает участие, поддерживает этот проект. У этого проекта большой потенциал. Мы стали свидетелями его светлого настоящего, а его ждёт и большое будущее. Уверен, «Локобаскет» ещё отметит и 20-летие, и 30-летие», — заявил Ведищев.

Ранее Владимир Дячок высказался о Суперфинале всероссийского чемпионата «Локобаскет — Школьная лига».

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