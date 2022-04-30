«Реал» разгромил «Эспаньол» в матче Примеры и досрочно стал чемпионом Испании по футболу

«Реал» одержал волевую победу над «Эспаньолом» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Барнабеу» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

За команду Карло Анчелотти дубль оформил Родриго (на 34-й и 44-й минутах), также мяч забил Марко Асенсио (на 56-й минуте) и Карим Бензема (на 81-й минуте).

«Реал» лидирует в таблице чемпионата Испании, набрав 81 очко. «Эспаньол» (39 очков) — на 13-м месте.

Ранее сообщалось, что «Барселону», «Ювентус» и «Реал» могут отстранить от Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2023/24.