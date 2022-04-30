«Наполи» разгромил «Сассуоло» в матче Серии А

«Наполи» обыграл «Сассуоло» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра прошла на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев поля.

За команду Лучано Спаллетти отличились Калиду Кулибали (на седьмой минуте), Виктор Осимхен (на 15-й минуте), Ирвин Лосано (на 19-й минуте), дубль оформил Дрис Мертенс (на 21-й и 54-й минутах) и Амир Ррахмани (на 80-й минуте). В «Сассуоло» отличился Максим Лопес (на 87-й минуте).

«Наполи» (70 очков) занимает третье место в таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» находится на десятой строчке (46 очков).

Ранее сообщалось, что «Наполи» заплатит за покупку полузащитника «Динамо» Батуми Хвичи Кварацхелии €10 млн.