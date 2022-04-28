Calciomercato: «Наполи» заплатит за Кварацхелию €10 млн

Короткая ссылка
Итальянский «Наполи» заплатит за покупку полузащитника «Динамо» Батуми Хвичи Кварацхелии €10 млн.
Calciomercato: «Наполи» заплатит за Кварацхелию €10 млн
  • РИА Новости

Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что зарплата грузинского футболиста составит около €1 млн.

Напомним, что Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Форвард сборной Грузии присоединится к «Наполи» летом.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал переход Кварацхелии в «Наполи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить