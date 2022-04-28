Calciomercato: «Наполи» заплатит за Кварацхелию €10 млн

Итальянский «Наполи» заплатит за покупку полузащитника «Динамо» Батуми Хвичи Кварацхелии €10 млн.

Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что зарплата грузинского футболиста составит около €1 млн.

Напомним, что Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Форвард сборной Грузии присоединится к «Наполи» летом.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал переход Кварацхелии в «Наполи».