Канчельскис о переходе Кварацхелии в «Наполи»: такой шанс даётся раз в жизни

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал переход экс-полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии в итальянский «Наполи».
Канчельскис о переходе Кварацхелии в «Наполи»: такой шанс даётся раз в жизни
  • РИА Новости

«Естественно, переход в «Наполи» — это супер! Такой шанс даётся раз в жизни. Это Серия А, такой клуб и играть на стадионе имени Марадоны — это фантастика. Всё зависит от того, как он проявит себя в Италии», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Форвард сборной Грузии присоединится к «Наполи» летом.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал переход Кварацхелии в «Наполи».

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