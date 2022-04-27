Сёмин считает, что Кварацхелия способен заменить в «Наполи» Инсинье

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал переход экс-полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии в итальянский «Наполи» летом.

«Из «Наполи» уезжает Инсинье. Кварацхелия — игрок приблизительно на эту позицию. Хвича — такой же индивидуально сильный футболист, как и Лоренцо», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что Кварацхелии важно чувствовать, что он получит место ведущего игрока команды.

Футболист присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта, после расторжения контракта с «Рубином», за который выступал с 2019 года. За это время он провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Ранее президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис сообщил, что Кварацхелия перейдёт в клуб из Неаполя.