Плющев: отсутствие Овечкина отражается на результатах «Вашингтона»

Заслуженный тренер России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением о том, как на «Вашингтон Кэпиталз» сказывается отсутствие капитана команды Александра Овечкина.

«Овечкин является лидером своей команды. На нём строится игра. Не надо быть большим специалистом, чтобы понять, что его отсутствие отразилось на результате. Такие игроки, как Овечкин, много делают для своей команды даже своим присутствием на площадке», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

Он добавил, что если 36-летний хоккеист не успеет восстановиться после травмы перед матчем с «Флорида Пантерз» в первом раунде Кубка Стэнли, то перед тренерским штабом будет стоять задача перестроения тактики игры.

«С Овечкиным и без него — это разные вещи», — заключил Плющев.

Напомним, капитан «Вашингтона» получил травму верхней части тела 24 апреля в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Вашингтона» надеется, что Овечкин успеет восстановиться к старту плей-офф.