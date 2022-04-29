Роднина надеется, что российских спортсменов не отстранят от Олимпийских игр — 2024

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Депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о возможном недопуске российских спортсменов к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
Роднина надеется, что российских спортсменов не отстранят от Олимпийских игр — 2024
  • РИА Новости

«Хочу верить, что всё наладится в ближайшие годы. Спорт без российских спортсменов сам здорово проигрывает. Не только мы многое теряем, но и всё олимпийское движение», — цитирует Роднину Sport24.

По её словам, по спорту больше всего бьёт мировая политика, исключая Россию из международных федераций.

«Нас ждут очень тяжёлые последствия. Все отстранения не способствуют результату, а ведут к спаду. Из-за таких санкций наши тренеры начинают разъезжаться в другие страны, чтобы работать», — добавила Роднина.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету МОК.

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская оценила возможный недопуск российских спортсменов к участию в летней Олимпиаде.

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