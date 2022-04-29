Матыцин высказался о переносе Универсиады-2023 на неопределённый срок

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение Международной федерации университетского спорта (FISU) приостановить право Екатеринбурга на проведение Всемирных летних студенческих игр 2023 года на неопределённый срок.
Матыцин высказался о переносе Универсиады-2023 на неопределённый срок
  • РИА Новости

«Строительство инфраструктуры к Студенческим играм — 2023 будет обязательно завершено. Строящиеся сейчас семь новых спортивных объектов и пять общежитий деревни Универсиады будут переданы Уральскому федеральному университету», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

По его словам, новые и реконструированные объекты Универсиады обязательно будут востребованы среди жителей всей страны и станут одним из значимых центров развития студенческого спорта в России.

Напомним, что всемирные летние студенческие игры должны были пройти с 7 по 19 августа, в программе запланированы соревнования по 18 видам спорта.

Ранее Матыцин оценил возможный недопуск российских спортсменов к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

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