Матыцин высказался о переносе Универсиады-2023 на неопределённый срок

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение Международной федерации университетского спорта (FISU) приостановить право Екатеринбурга на проведение Всемирных летних студенческих игр 2023 года на неопределённый срок.

«Строительство инфраструктуры к Студенческим играм — 2023 будет обязательно завершено. Строящиеся сейчас семь новых спортивных объектов и пять общежитий деревни Универсиады будут переданы Уральскому федеральному университету», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

По его словам, новые и реконструированные объекты Универсиады обязательно будут востребованы среди жителей всей страны и станут одним из значимых центров развития студенческого спорта в России.

Напомним, что всемирные летние студенческие игры должны были пройти с 7 по 19 августа, в программе запланированы соревнования по 18 видам спорта.

Ранее Матыцин оценил возможный недопуск российских спортсменов к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.