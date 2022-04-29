Сёстры Аверины выступят на турнире в Красноярске в конце мая

Короткая ссылка
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова сообщила, что многократные чемпионки мира и Европы Дина и Арина Аверины выступят на международном турнире в Красноярске в конце мая.
Сёстры Аверины выступят на турнире в Красноярске в конце мая
  • РИА Новости

«Дина и Арина будут выступать в Красноярске. Мы хотим делать новую программу, а не ту, которую они показывали на Гран-при», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

По её словам, в конце мая в Красноярске будет проходить большой международный турнир и нужно отдать должное местному руководству, взявшему все расходы на себя.

Дина Аверина является 18-кратной чемпионкой мира и серебряной призёркой Олимпийских игр в Токио. Её сестра Арина пять раз завоёвывала золото на мировых первенствах.

Ранее Аверины ответили на вопрос, когда они планируют вернуться к соревнованиям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить