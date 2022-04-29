Сёстры Аверины выступят на турнире в Красноярске в конце мая

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова сообщила, что многократные чемпионки мира и Европы Дина и Арина Аверины выступят на международном турнире в Красноярске в конце мая.

«Дина и Арина будут выступать в Красноярске. Мы хотим делать новую программу, а не ту, которую они показывали на Гран-при», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

По её словам, в конце мая в Красноярске будет проходить большой международный турнир и нужно отдать должное местному руководству, взявшему все расходы на себя.

Дина Аверина является 18-кратной чемпионкой мира и серебряной призёркой Олимпийских игр в Токио. Её сестра Арина пять раз завоёвывала золото на мировых первенствах.

Ранее Аверины ответили на вопрос, когда они планируют вернуться к соревнованиям.