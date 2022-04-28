Сёстры Аверины в ближайшее время не собираются выступать на соревнованиях

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины ответили на вопрос, когда они планируют вернуться к соревнованиям.

«Пока мы не будем участвовать в каких-то соревнованиях. Мы сейчас лечимся, восстанавливаемся и просто поддерживаем форму», — цитирует Авериных ТАСС.

Дина Аверина является 18-кратной чемпионкой мира и серебряной призёркой Олимпийских игр в Токио. Её сестра Арина пять раз завоёвывала золото на мировых первенствах.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева предположила, повлияют ли санкции в отношении российского спорта на мотивацию Авериных.