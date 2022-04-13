Канаева рассказала, не повлияют ли санкции на мотивацию сестёр Авериных

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Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева рассказала, столкнутся ли Дина и Арина Аверина с проблемами с мотивацией после отстранения России от международных турниров.
Канаева рассказала, не повлияют ли санкции на мотивацию сестёр Авериных
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Heathcote

«Если они остались, значит, у них есть желание показать ещё что-то новое. А когда есть желание, то работа не в тягость, а только в удовольствие. Я, безусловно, уважаю Дину и Арину, но не только им тяжело. В сборной много гимнасток, которые сейчас могли бы показывать высокие результаты. Это и Лала Крамаренко, и Мария Победушкина, и другие интересные и талантливые девочки», — заявила Канаева в интервью RT.

Она также рассказала, как спортсмену преодолеть такие трудности, которые не зависят от него.

«Для любого атлета это тяжёлая ситуация, никому не пожелаешь пережить такой этап. И надо очень любить свой вид спорта, чтобы преодолевать эти сложности. Очень жаль, что такое происходит, и хочется, чтобы поскорее всё закончилось. Чтобы спортсмены могли заниматься своим любимым делом и радовать зрителей по всему миру. Знаю, что очень скучают по нашим гимнасткам, мне многие пишут об этом из-за границы», — добавила Канаева.

Ранее Канаева заявила, что чемпионат России по художественной гимнастике — самый сложный турнир.

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