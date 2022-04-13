Канаева: чемпионат России по художественной гимнастике — самый сложный турнир

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева рассказала, как на российских спортсменах отразится отсутствие международной практики.

«Нам повезло, что у нас очень активный и инициативный главный тренер, достаточно активные регионы, которые устраивают соревнования. Сейчас планируются и открытые международные турниры, и этапы Кубка России. Кроме того, наша страна — лидер мировой художественной гимнастики, поэтому самый высокий уровень конкуренции всегда у нас был на внутренних соревнованиях, а чемпионат России — самый сложный турнир, потому что очень много гимнасток, которые достойны представлять страну на международной арене», — заявила Канаева в интервью RT.

Она также рассказала, что в этом году соревнования в России будут проходить по своим правилам, которые отличаются от международных, о чём ранее говорила Ирина Винер-Усманова.

«Эти правила ещё не утверждены, они пока в разработке. Когда будет принят окончательный вариант, тогда можно будет разобрать их подробно. Цель главного тренера сборной — двигать гимнастику вперёд, делать её более зрелищной и интересной», — добавила Канаева.

Ранее Ирина Винер-Усманова высказалась о том, как отстранение от международных соревнований влияет на спорт в стране.