Колосков: Карпин заслуженно стал лучшим тренером апреля в РПЛ
- РИА Новости
«Карпин абсолютно заслуженно стал лучшим тренером РПЛ в апреле. Результаты «Ростова» говорят сами за себя, они великолепные. Плюс к этому команда показывает хорошую, слаженную игру в такой тяжёлой ситуации. Прогресс налицо», — приводит слова Колоскова Sport24.
По его мнению, возвращение Карпина в «Ростов» было правильным решением. Кроме того, он заявил, что 53-летний тренер является одним из лучших и опытных наставников в России, который прекрасно справляется с клубом и национальной сборной.
Под руководством Карпина «Ростов» в апреле одержал четыре победы и потерпел лишь одно поражение.
Ранее сообщалось, что Карпин был признан лучшим тренером апреля в РПЛ.