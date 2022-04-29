Колосков: Карпин заслуженно стал лучшим тренером апреля в РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал заслуженным признание главного тренера «Ростова» лучшим наставником апреля в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Карпин абсолютно заслуженно стал лучшим тренером РПЛ в апреле. Результаты «Ростова» говорят сами за себя, они великолепные. Плюс к этому команда показывает хорошую, слаженную игру в такой тяжёлой ситуации. Прогресс налицо», — приводит слова Колоскова Sport24.

По его мнению, возвращение Карпина в «Ростов» было правильным решением. Кроме того, он заявил, что 53-летний тренер является одним из лучших и опытных наставников в России, который прекрасно справляется с клубом и национальной сборной.

Под руководством Карпина «Ростов» в апреле одержал четыре победы и потерпел лишь одно поражение.

Ранее сообщалось, что Карпин был признан лучшим тренером апреля в РПЛ.