Карпин признан лучшим тренером апреля в РПЛ

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим наставником месяца в Российской премьер-лиге.
Карпин признан лучшим тренером апреля в РПЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

За 53-летнего специалиста проголосовали эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер», а также болельщики.

В апреле жёлто-синие под его руководством набрали 12 очков, одержав четыре победы. Подопечные Карпина обыграли «Крылья Советов», «Локомотив», «Арсенал» и «Спартак». При этом уступили ростовчане лишь один раз — «Нижнему Новгороду».

Ранее сообщалось, что мяч футболиста «Ростова» Кирилла Щетинина в ворота «Локомотива» в 24-м туре признан лучшим голом РПЛ в апреле.

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