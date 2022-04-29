Карпин признан лучшим тренером апреля в РПЛ
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
За 53-летнего специалиста проголосовали эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер», а также болельщики.
В апреле жёлто-синие под его руководством набрали 12 очков, одержав четыре победы. Подопечные Карпина обыграли «Крылья Советов», «Локомотив», «Арсенал» и «Спартак». При этом уступили ростовчане лишь один раз — «Нижнему Новгороду».
Ранее сообщалось, что мяч футболиста «Ростова» Кирилла Щетинина в ворота «Локомотива» в 24-м туре признан лучшим голом РПЛ в апреле.