Гарт переизбрана президентом Федерации санного спорта России

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Наталию Гарт переизбрали на пост президента Федерации санного спорта России (ФССР) на новый четырёхлетний срок.
Гарт переизбрана президентом Федерации санного спорта России
  • РИА Новости

«Наталия Гарт переизбрана на пост президента Федерации санного спорта России», — цитирует собеседника ТАСС.

29 апреля в Олимпийском комитете России проходит отчётно-выборная конференция ФССР, в рамках которой проходят выборы руководства организации. Гарт была единственным кандидатом.

Она возглавляет федерацию с 2012 года, а переизбиралась на должность в 2014 и 2018 годах.

Ранее Гарт сообщила, что арбитражный суд Международной федерации санного спорта удовлетворил апелляцию по поводу отстранения российских атлетов от международных соревнований.

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