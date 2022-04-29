Гарт переизбрана президентом Федерации санного спорта России

Наталию Гарт переизбрали на пост президента Федерации санного спорта России (ФССР) на новый четырёхлетний срок.

«Наталия Гарт переизбрана на пост президента Федерации санного спорта России», — цитирует собеседника ТАСС.

29 апреля в Олимпийском комитете России проходит отчётно-выборная конференция ФССР, в рамках которой проходят выборы руководства организации. Гарт была единственным кандидатом.

Она возглавляет федерацию с 2012 года, а переизбиралась на должность в 2014 и 2018 годах.

Ранее Гарт сообщила, что арбитражный суд Международной федерации санного спорта удовлетворил апелляцию по поводу отстранения российских атлетов от международных соревнований.