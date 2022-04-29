Польский тренер Абраткевич прекратил работу со сборной России по конькобежному спорту
- РИА Новости
«С Абраткевичем было решено не продлевать контракт по обоюдному согласию», — цитирует Кравцова ТАСС.
Польский специалист работал со сборной России с 2011 года. Под его руководством Ольга Фаткулина стала серебряным призёром Олимпиады 2014 года в Сочи, а Наталья Воронина выиграла бронзовую медаль на Играх в Пхёнчхане-2018.
Ранее трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков объявил о завершении карьеры.