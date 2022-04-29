Польский тренер Абраткевич прекратил работу со сборной России по конькобежному спорту

Короткая ссылка
Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов сообщил, что организация решила не продлевать контракт с польским тренером Павлом Абраткевичем.
Польский тренер Абраткевич прекратил работу со сборной России по конькобежному спорту
  • РИА Новости

«С Абраткевичем было решено не продлевать контракт по обоюдному согласию», — цитирует Кравцова ТАСС.

Польский специалист работал со сборной России с 2011 года. Под его руководством Ольга Фаткулина стала серебряным призёром Олимпиады 2014 года в Сочи, а Наталья Воронина выиграла бронзовую медаль на Играх в Пхёнчхане-2018.

Ранее трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков объявил о завершении карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить