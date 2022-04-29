Юсупов: «Сочи» считают фарм-клубом «Зенита», а мы у него в этом сезоне четыре очка забрали

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился мнением о тренере своей команды Владимире Федотове и вспомнил о победе над «Зенитом» в этом сезоне.

«Хороший тренер, прекрасный мотиватор. Так умеет рассказать, что мы не слабее, — даже на матч с «Зенитом» выходим в полной уверенности, что можем победить. Перед последней игрой втолковывал: «Вы ничем не хуже!» Результат вы видели», — цитирует Юсупова «Спорт-Экспресс».

Он вспомнил, что «Сочи» проиграл два матча перед встречей с «Зенитом». По его словам, тогда футболисты сочинской команды решили провести время перед матчем в Санкт-Петербрге в бане без тренеров и смогли собраться с силами перед этим противостоянием.

«Прилетели — и выиграли. Кому ещё это удалось, кроме нас? Нас считают фарм-клубом «Зенита» — а мы у него в этом сезоне четыре очка забрали!» — добавил Юсупов.

Ранее Юсупов рассказал, что чувствовал в день ухода из «Динамо».