Юсупов рассказал, что чувствовал в день ухода из «Динамо»

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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился воспоминаниями об уходе из московского «Динамо» в 2015 году.
Юсупов рассказал, что чувствовал в день ухода из «Динамо»
  • РИА Новости

«Включив музыку в наушниках, я бродил в полном одиночестве по базе и рыдал. Пытался успокоиться, но слёзы катились и катились. Никогда так не плакал. Это самый трогательный момент в моей жизни. Я ведь воспринимал «Динамо» как дом родной», — приводит слова Юсупова «Спорт-Экспресс».

По его словам, несмотря на смену клуба, продолжал следить и болеть за «Динамо».

В 2015-м году Юсупов перешёл в петербургский «Зенит» из «Динамо», за которое он выступал с 2009 года. В 2019-м хавбек вернулся в московский клуб, однако покинул его в 2020-м. В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник провёл за «Сочи» 23 матча, в которых забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее Юсупов высказался о нападающем петербургского «Зенита» Артёме Дзюбе.

 

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