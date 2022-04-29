Губерниев отреагировал на информацию о переносе летней Универсиады-2023

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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о переносе летней Универсиады 2023 года.
Губерниев отреагировал на информацию о переносе летней Универсиады-2023
  • РИА Новости

«К сожалению, отмена была ожидаема. Понятное дело, что мы бы провели лучшую в мире Универсиаду», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, с учётом политической ситуации на сегодняшний день нужно продолжать поддерживать и развивать российский спорт внутри страны.

29 апреля исполнительный комитет FISU принял решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр, однако речи о полной отмене соревнований пока не идёт. Предположительно, окончательная судьба Универсиады-2023 решится на заседании исполкома FISU в Брюсселе, который состоится в период с 10 по 12 ноября.

Ранее генеральный директор исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов заявил, что соревнования состоятся в Екатеринбурге позднее.

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