Губерниев отреагировал на информацию о переносе летней Универсиады-2023

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о переносе летней Универсиады 2023 года.

«К сожалению, отмена была ожидаема. Понятное дело, что мы бы провели лучшую в мире Универсиаду», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, с учётом политической ситуации на сегодняшний день нужно продолжать поддерживать и развивать российский спорт внутри страны.

29 апреля исполнительный комитет FISU принял решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр, однако речи о полной отмене соревнований пока не идёт. Предположительно, окончательная судьба Универсиады-2023 решится на заседании исполкома FISU в Брюсселе, который состоится в период с 10 по 12 ноября.

Ранее генеральный директор исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов заявил, что соревнования состоятся в Екатеринбурге позднее.