В Госдуме прокомментировали решение FISU о переносе Универсиады-2023

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на решение исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта (FISU) об отложении права Екатеринбурга на проведение Универсиады 2023 года.
В Госдуме прокомментировали решение FISU о переносе Универсиады-2023
  • РИА Новости

«Универсиада оставалась одним из последних крупных форумов, на проведение которого мы сохраняли право. И это даже не столько про соревнования, сколько про общение между молодыми людьми, обмен опытом, новые знакомства, межкультурные взаимоотношения. По сути, FISU запрещает общение между студентами, блокируя такую возможность», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он также считает, что в случае отмены мероприятия необходимо требовать компенсацию, потому что Екатеринбург уже вложил средства и активно готовился к Универсиаде. Свищёв отметил, что все новые объекты будут использованы для соревнований внутри страны.

Универсиаду в Екатеринбурге изначально планировали провести с 7 по 19 августа 2023 года.

Ранее генеральный директор исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов высказался о переносе летних Всемирных студенческих игр.

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