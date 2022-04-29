В Госдуме прокомментировали решение FISU о переносе Универсиады-2023
- РИА Новости
«Универсиада оставалась одним из последних крупных форумов, на проведение которого мы сохраняли право. И это даже не столько про соревнования, сколько про общение между молодыми людьми, обмен опытом, новые знакомства, межкультурные взаимоотношения. По сути, FISU запрещает общение между студентами, блокируя такую возможность», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».
Он также считает, что в случае отмены мероприятия необходимо требовать компенсацию, потому что Екатеринбург уже вложил средства и активно готовился к Универсиаде. Свищёв отметил, что все новые объекты будут использованы для соревнований внутри страны.
Универсиаду в Екатеринбурге изначально планировали провести с 7 по 19 августа 2023 года.
Ранее генеральный директор исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов высказался о переносе летних Всемирных студенческих игр.