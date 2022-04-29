В Госдуме прокомментировали решение FISU о переносе Универсиады-2023

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на решение исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта (FISU) об отложении права Екатеринбурга на проведение Универсиады 2023 года.

«Универсиада оставалась одним из последних крупных форумов, на проведение которого мы сохраняли право. И это даже не столько про соревнования, сколько про общение между молодыми людьми, обмен опытом, новые знакомства, межкультурные взаимоотношения. По сути, FISU запрещает общение между студентами, блокируя такую возможность», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он также считает, что в случае отмены мероприятия необходимо требовать компенсацию, потому что Екатеринбург уже вложил средства и активно готовился к Универсиаде. Свищёв отметил, что все новые объекты будут использованы для соревнований внутри страны.

Универсиаду в Екатеринбурге изначально планировали провести с 7 по 19 августа 2023 года.

Ранее генеральный директор исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов высказался о переносе летних Всемирных студенческих игр.