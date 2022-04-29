«Финикс» пробился во второй раунд плей-офф НБА

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«Финикс Санз» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Финикс» пробился во второй раунд плей-офф НБА
  • AP

Игра состоялась в Нью-Орлеане и завершилась со счётом 115:109 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Крис Пол, который набрал 33 очка. В составе «Пеликанс» дабл-дабл из 21 очка и 11 передач оформил Брэндон Ингрэм. 

Таким образом, «Финикс» выиграл серию (4:2) и вышел в полуфинал Западной конференции.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия Севенти Сиксерс» разгромил «Торонто Рэптор» и вышел в полуфинал Восточной конференции НБА.

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