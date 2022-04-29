Капризов вышел на 13-е место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне среди россиян

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Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вышел на 13-е место в истории по количеству набранных очков в одном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских игроков.
Капризов вышел на 13-е место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне среди россиян
  • AP

Форвард отличился в матче регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (3:2 ОТ), и теперь на его счету 106 очков (46 голов + 60 передач) в 80 матчах этого сезона.

Таким образом, он повторил достижения нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (сезон-2005/06) и игрока «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (сезон-2007/08).

Национальный рекорд же принадлежит хоккеисту «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову, который в сезоне-2018/19 набрал 128 баллов.

Ранее сообщалось, что гол Капризова в овертайме принёс «Миннесоте» победу над «Калгари» в матче НХЛ.

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