Капризов вышел на 13-е место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне среди россиян

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вышел на 13-е место в истории по количеству набранных очков в одном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских игроков.

Форвард отличился в матче регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (3:2 ОТ), и теперь на его счету 106 очков (46 голов + 60 передач) в 80 матчах этого сезона.

Таким образом, он повторил достижения нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (сезон-2005/06) и игрока «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (сезон-2007/08).

Национальный рекорд же принадлежит хоккеисту «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову, который в сезоне-2018/19 набрал 128 баллов.

Ранее сообщалось, что гол Капризова в овертайме принёс «Миннесоте» победу над «Калгари» в матче НХЛ.