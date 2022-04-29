ABC: экс-футболист «Рубина» Рочина обвиняется в изнасиловании
Как сообщает ABC со ссылкой на источник, предполагается, что инцидент произошёл в мае 2021 года во время вечеринки в доме друга Рочины.
По версии стороны обвинения, спортсмен и его товарищ воспользовались нетрезвым состоянием 31-летней женщины, вызванным употреблением алкоголя. Позже потерпевшая обратилась в полицию, а сам футболист утверждает, что всё происходило по обоюдному согласию.
Рочина выступал за «Рубин» с 2016 по 2018 год. Игрок провёл за команду 31 матч, забил два мяча и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что аргентинский футболист «Бока Хуниорс» Эдуардо Сальвио сбил на машине бывшую жену, которая застала его с другой женщиной.