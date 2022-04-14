Аргентинский футболист сбил на машине бывшую жену, которая застала его с другой женщиной

Полузащитник «Бока Хуниорс» Эдуардо Сальвио разыскивается полицией за то, что сбил свою бывшую жену на машине и скрылся с места преступления.

По информации Ole, в ночь на 14 апреля экс-жена футболиста застала своего мужа с другой девушкой в машине. Отмечается, что женщина встала перед машиной, так как муж отказался выйти и поговорить с ней. Сальвио нажал на газ и прокатил свою бывшую жену на капоте.

Женщина получила травмы и была доставлена в больницу, а её бывшего мужа объявили в розыск.

Футболист за карьеру успел поиграть в европейских клубах — «Бенфике» и «Атлетико».

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