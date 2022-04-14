Аргентинский футболист сбил на машине бывшую жену, которая застала его с другой женщиной

Короткая ссылка
Полузащитник «Бока Хуниорс» Эдуардо Сальвио разыскивается полицией за то, что сбил свою бывшую жену на машине и скрылся с места преступления.
Аргентинский футболист сбил на машине бывшую жену, которая застала его с другой женщиной
  • AP
  • © Jorge Saenz

По информации Ole, в ночь на 14 апреля экс-жена футболиста застала своего мужа с другой девушкой в машине. Отмечается, что женщина встала перед машиной, так как муж отказался выйти и поговорить с ней. Сальвио нажал на газ и прокатил свою бывшую жену на капоте.

Женщина получила травмы и была доставлена в больницу, а её бывшего мужа объявили в розыск. 

Футболист за карьеру успел поиграть в европейских клубах — «Бенфике» и «Атлетико».

Ранее «Манчестер Сити» объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата Аргентины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить