«Манчестер Сити» объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

Нападающий аргентинского «Ривер Плейт» Хулиан Альварес перешёл в английский футбольный клуб «Манчестер Сити».

Как сообщает пресс-служба коллектива из Манчестера, контракт с 22-летним аргентинцем рассчитан на пять с половиной лет. При этом до конца этого сезона он будет выступать на правах аренды за «Ривер Плейт».

Форвард является воспитанником команды из Буэнос-Айреса. В минувшем чемпионате Аргентины он забил 18 мячей и отдал семь результативных передач в 21 матче, став лучшим бомбардиром турнира.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» прервал 12-матчевую победную серию в Английской премьер-лиге.