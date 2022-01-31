«Манчестер Сити» объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
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Как сообщает пресс-служба коллектива из Манчестера, контракт с 22-летним аргентинцем рассчитан на пять с половиной лет. При этом до конца этого сезона он будет выступать на правах аренды за «Ривер Плейт».
Форвард является воспитанником команды из Буэнос-Айреса. В минувшем чемпионате Аргентины он забил 18 мячей и отдал семь результативных передач в 21 матче, став лучшим бомбардиром турнира.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» прервал 12-матчевую победную серию в Английской премьер-лиге.