Ловрен намерен обратиться в суд из-за оскорбительной статьи хорватской газеты

Защитник «Зенита» Деян Ловрен резко отреагировал на оскорбительную статью хорватского издания о нём.

Газета Jutarnji list опубликовала материал с оскорбительным заголовком в адрес футболиста. В самой статье Ловрен подвергался критике за связь с Россией на фоне событий на Украине.

«Я не комментирую то, что обо мне пишут журналисты, но в этот раз вынужден. Я всегда буду за свободу слова, особенно когда речь идёт о наших свободах, которых у нас, к сожалению, нет в последнее время. Доходит до того, что, если вы публично высказываете своё мнение и оно не совпадает с мнением медиапорталов, издательств и журналистов, вы подвергаетесь публичному осуждению. Где понимание? Где уважение к инакомыслию?» — написал Ловрен в соцсетях.

Он отметил, что его воспитывали совсем по-другому: каждый человек имеет право на своё мнение. По его мнению, написавшему материал журналисту не хватает человечности высказаться без публичных оскорблений.

«Для меня на этом прекращается всё людское. Не позволю такого издевательства над собой! Я предприму все юридические и судебные действия, чтобы положить этому конец! Оскорбление и унижение — это не свобода слова», — подчеркнул Ловрен.

Хорватский защитник перешёл в «Зенит» в августе 2020 года. В этом сезоне Ловрен провёл в составе сине-бело-голубых 19 матчей.

Ранее генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин высказался о решении украинского защитника Ярослава Ракицкого расторгнуть контракт с петербургским «Зенитом».