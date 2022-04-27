Гендиректор «Шахтёра»: Ракицкий сказал, что больше не будет играть за «Зенит»

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин высказался о решении защитника Ярослава Ракицкого расторгнуть контракт с петербургским «Зенитом».

«Ярослав Ракицкий, который играл в «Зените», сказал: «Я не буду больше играть за «Зенит». Он присоединился к нам и участвует в благотворительных матчах», — цитирует Палкина «Укринформ».

Он также выразил футболисту благодарность за поддержку, отметив, что в настоящее время нельзя сохранять нейтралитет.

Ракицкий перешёл из «Шахтёра» в «Зенит» зимой 2019 года. Футболист провёл за санкт-петербургский клуб 108 матчей, забил семь мячей и отдал 11 результативных передач. Он покинул российский коллектив в начале марта в связи с тяжёлой семейной ситуацией.

Ранее сообщалось, что Ракицкий присоединился к «Шахтёру» для участия в благотворительных матчах.