Ракицкий присоединился к «Шахтёру» для участия в благотворительных матчах
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Футболист присоединился к донецкому клубу на сборах в Турции, сообщает пресс-служба «Шахтёра».
Напомним, что Ракицкий перешёл из «Шахтёра» в «Зенит» зимой 2019 года. Футболист провёл за санкт-петербургский клуб 108 матчей, забил семь мячей и отдал 11 результативных передач. В настоящий момент он выступает за харьковский «Металлист».
Ранее в «Шахтёре» подтвердили возвращение Ракицкого в клуб.