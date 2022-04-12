Ракицкий присоединился к «Шахтёру» для участия в благотворительных матчах

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий присоединился к донецкому «Шахтёру» для участия в благотворительных матчах.

Футболист присоединился к донецкому клубу на сборах в Турции, сообщает пресс-служба «Шахтёра».

Напомним, что Ракицкий перешёл из «Шахтёра» в «Зенит» зимой 2019 года. Футболист провёл за санкт-петербургский клуб 108 матчей, забил семь мячей и отдал 11 результативных передач. В настоящий момент он выступает за харьковский «Металлист».

Ранее в «Шахтёре» подтвердили возвращение Ракицкого в клуб.