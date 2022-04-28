Губерниев: может, Семаку нужно найти вызов в другой команде
- РИА Новости
«Ничто не вечно под луной. В футболе точно нет незаменимых. «Зенит» — это Морозов, Садырин и целая группа тренеров, которая была дальше. Поэтому я представляю «Зенит» без Семака и Дзюбы. Может, Сергею Богдановичу нужно найти вызов в другой команде», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что Семак — хороший специалист, который без работы сидеть не будет. По словам комментатора, когда-то представить «Спартак» без Олега Романцева тоже было невозможно.
После 26-го тура чемпионата России лидером в турнирной таблице является «Зенит» (58 очков). Клуб готовится стать чемпионом в четвёртый раз подряд.
Ранее Семак заявил, что Дзюба готовится к матчу с «Локомотивом».