Попов из «Сочи» перешёл в софийский «Левски»

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Ивелин Попов подписал контракт с болгарским «Левски».

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Софии.

Контракт с футболистом подписан до 2024 года. Он присоединился к команде на правах свободного агента. Соглашение начнёт действовать с сезона-2022/23.

«После 12 лет выступлений за рубежом и нескольких трофеев настало время вернуться домой, туда, где всё началось», — заявил Попов.

34-летний полузащитник выступает за «Сочи» с 2020 года. Он принял участие в 15 матчах команды и забил четыре мяча.

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