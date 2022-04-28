Терюшков рассказал, почему «Химки» решили подарить билеты на матч с «Уфой»
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«У нас 1 Мая — традиционный праздник, мы чествуем людей труда. Решили сделать подарок всем жителям Химок и Подмосковья, чтобы они могли прийти и насладиться игрой любимой команды. Конечно, это одна основная цель», — цитирует Терюшкова ТАСС.
Встреча пройдёт 1 мая на стадионе «Арена Химки». Начало — в 16:30 мск.
Напомним, что обе команды находятся в турнирной таблице РПЛ в зоне вылета. «Химки» расположились на 14-й позиции (28 очков). «Уфа» — на 15-й (22 очка).
Ранее Роман Терюшков сообщил, что руководство подмосковного клуба не собирается увольнять Сергея Юрана.