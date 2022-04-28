RTCG: черногорский нападающий Раконьяц перейдёт в «Локомотив»

Нападающий сербского клуба «Чукарички» Марко Раконьяц близок к переходу в чемпионат России — в московский «Локомотив».

По информации RTCG, нападающий 28 апреля подпишет контракт с московским клубом. Отмечается, что соглашение будет рассчитано до 2026 года, а «Чукарички» выручат за игрока €2,5 млн.

В сезоне-2021/22 Раконьяц провёл за сербский клуб 28 матчей, забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.

«Локомотив» в 27-м туре Российской премьер-лиги сыграет с «Зенитом». Встреча пройдёт 30 апреля в 19:30.

Ранее Владимир Москалёв был назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Локомотив».