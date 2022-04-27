Москалёв назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Локомотив»

Стало известно, кто будет главным судьёй центрального матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Локомотивом».

Как сообщает пресс-служба РФС, игру обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.

Его помощниками будут Алексей Лунёв и Варанцо Петросян. Резервным рефери назначен Артур Фёдоров, а за работу VAR будет отвечать Артём Чистяков и его ассистент — Роман Усачёв.

Встреча пройдёт 30 апреля в Санкт-Петербурге.

По итогам 26 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков. «Локомотив» идёт на пятом месте с 35 очками.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков выразил уверенность, что «Зенит» выиграет чемпионат России.