Москалёв назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Локомотив»

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Стало известно, кто будет главным судьёй центрального матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Локомотивом».
Москалёв назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Локомотив»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РФС, игру обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.

Его помощниками будут Алексей Лунёв и Варанцо Петросян. Резервным рефери назначен Артур Фёдоров, а за работу VAR будет отвечать Артём Чистяков и его ассистент — Роман Усачёв.

Встреча пройдёт 30 апреля в Санкт-Петербурге.

По итогам 26 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков. «Локомотив» идёт на пятом месте с 35 очками.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков выразил уверенность, что «Зенит» выиграет чемпионат России.

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