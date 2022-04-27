Москалёв назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Локомотив»
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба РФС, игру обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.
Его помощниками будут Алексей Лунёв и Варанцо Петросян. Резервным рефери назначен Артур Фёдоров, а за работу VAR будет отвечать Артём Чистяков и его ассистент — Роман Усачёв.
Встреча пройдёт 30 апреля в Санкт-Петербурге.
По итогам 26 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков. «Локомотив» идёт на пятом месте с 35 очками.
Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков выразил уверенность, что «Зенит» выиграет чемпионат России.