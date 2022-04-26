Колосков не сомневается, что «Зенит» выиграет чемпионат России сезона-2021/22

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о победе «Зенита» над «Краснодаром» (3:1) в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

«Зенит» играл с большим преимуществом. Он показал высокий класс. По сути дела, давал мастер-класс «Краснодару», особенно в первом тайме. Показывал молодым футболистам, как нужно играть», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

При этом Колосков дал понять, что ему понравились молодые футболисты «Краснодара», поскольку они выглядели достойно.

«Нельзя назвать «Зенит» чемпионом досрочно. Чемпион определяется по итогу всего чемпионата. Но у меня сомнений нет в том, что «Зенит» никому не уступит первое место», — сказал Колосков.

«Зенит» (58 очков) лидирует в чемпионате России. На втором месте располагается «Динамо» (52). Командам осталось провести четыре тура.

Ранее бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал ситуацию с борьбой за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).