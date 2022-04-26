Игонин надеется на продолжение чемпионской гонки между «Динамо» и «Зенитом»

Короткая ссылка
Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал ситуацию с борьбой за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) за четыре тура до окончания сезона-2021/22.
Игонин надеется на продолжение чемпионской гонки между «Динамо» и «Зенитом»
  • РИА Новости

«Чемпионская гонка ещё существует. Даже у других команд, не только у «Динамо», есть математические шансы на первое место. Для интереса, интриги чемпионата хочется, чтобы гонка продолжалась», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

Он отметил, что «Зенит» является фаворитом, однако пока он не стал чемпионом, нельзя списывать со счетов другие команды. По его словам, команда из Санкт-Петербурга имеет хорошее понимание между тренером и руководством, поэтому проводит грамотную трансферную политику.

За четыре тура до конца сезона-2021/22 «Зенит» занимает первую строчку с 58 очками и опережает «Динамо» на шесть очков. 

Ранее бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением, почему «Динамо» не сможет догнать команду из Санкт-Петербурга в чемпионской гонке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить