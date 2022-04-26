Малафеев: «Зенит» способен на высоком классе доиграть сезон и стать чемпионом

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением, почему «Динамо» не сможет догнать команду из Санкт-Петербурга в чемпионской гонке.

«Думаю, что за четыре тура до конца чемпионата РПЛ судьба чемпионства уже решена. «Зенит» способен на своём опыте и высоком классе спокойно доигрывать этот сезон и становиться чемпионом России в четвертый раз кряду», — приводит слова Малафеева Metaratings.ru.

Он также добавил, что на всей дистанции турнира велась борьба за первое место и «Зенит» предоставил много шансов «Динамо» догнать себя и навязать борьбу за чемпионство.

«Причина? В первую очередь, бросается в глаза уверенная игра против прямых конкурентов. «Зенит» уверенно обыгрывал «Спартак» и ЦСКА. «Динамо» же теряло очки в важных играх против тех же соперников. Возможно, дело в психологии», — заключил Малафеев.

«Зенит» в 26-м туре РПЛ на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 3:1. Команда Сергея Семака оторвалась от идущего на втором месте «Динамо» на шесть очков. Командам осталось провести четыре матча до конца национального первенства.

Ранее тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после победы основной команды над «Краснодаром» высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.