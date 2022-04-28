Колосков поддержал идею введения «Финала четырёх» в Лиге чемпионов

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил идею Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввести «Финал четырёх» в Лиге чемпионов.
Колосков поддержал идею введения «Финала четырёх» в Лиге чемпионов
  • РИА Новости

«Как правило, УЕФА плохих идей не предлагает. Видимо, этот вариант клубам понравился, с точки зрения коммерции это будет хорошо и для зрителей лучше. Считаю, это хорошая идея», — цитирует Колоскова Sport24.

По информации The Times, вместо полуфинальной стадии может быть введён «Финал четырёх». Таким образом, в полуфинале команды будут играть по одному матчу. 

Отмечается, что полуфиналы и финал могут проводиться в течение одной недели в одном городе. Инициатива может вступить в силу с сезона-2024/25, когда количество участников Лиги чемпионов увеличится до 36 клубов.

Ранее Гус Хиддинк заявил, что после полуфинала Лиги чемпионов 2009 года верит в теории заговора в УЕФА.

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