Колосков поддержал идею введения «Финала четырёх» в Лиге чемпионов

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил идею Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввести «Финал четырёх» в Лиге чемпионов.

«Как правило, УЕФА плохих идей не предлагает. Видимо, этот вариант клубам понравился, с точки зрения коммерции это будет хорошо и для зрителей лучше. Считаю, это хорошая идея», — цитирует Колоскова Sport24.

По информации The Times, вместо полуфинальной стадии может быть введён «Финал четырёх». Таким образом, в полуфинале команды будут играть по одному матчу.

Отмечается, что полуфиналы и финал могут проводиться в течение одной недели в одном городе. Инициатива может вступить в силу с сезона-2024/25, когда количество участников Лиги чемпионов увеличится до 36 клубов.

Ранее Гус Хиддинк заявил, что после полуфинала Лиги чемпионов 2009 года верит в теории заговора в УЕФА.