Хиддинк после полуфинала Лиги чемпионов 2009 года верит в теории заговора в УЕФА

Бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк заявил, что верит в теории заговора в Союзе Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2008/09.

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» играли в финале годом ранее, когда АПЛ доминировала, поэтому у меня появились теории заговора — УЕФА не хочет, чтобы одни и те же команды повторно выходили в финал», — цитирует Хиддинка FourFourTwo.

Напомним, что в сезоне-2008/09 «Барселона» вышла в финал Лиги чемпионов, в полуфинале обыграв «Челси» за счёт правила выездного гола.

В текущем сезоне в полуфинал турнира прошли «Реал Мадрид», «Вильярреал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Ответные игры пройдут 3 и 4 мая.

Ранее The Times сообщила, что УЕФА может ввести «Финал четырёх» в Лиге чемпионов.