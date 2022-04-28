The Times: УЕФА может ввести «Финал четырёх» в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает новый формат плей-офф Лиги чемпионов.

По информации The Times, вместо полуфинальной стадии может быть введён «Финал четырёх». Таким образом, в полуфинале команды будут играть по одному матчу.

Отмечается, что полуфиналы и финал могут проводиться в течение одной недели в одном городе. Инициатива может вступить в силу с сезона-2024/25, когда количество участников Лиги чемпионов увеличится до 36 клубов.

Напомним, что в текущем сезоне в полуфинал турнира прошли «Реал Мадрид», «Вильярреал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Ответные игры пройдут 3 и 4 мая.

Ранее сообщалось, что гол Мане помог «Ливерпулю» обыграть «Вильярреал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.