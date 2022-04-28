Уткин: у Заремы появилось своё СМИ — мы движемся в сторону треша и фарса

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о том, что гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова ведёт свой блог на спортивном портале.

«Она снова открыла блог. И если у Заремы появилось своё средство массовой информации, пусть и небольшое, но своё, то это верный признак того, что мы движемся в сторону треша и фарса. Ну хоть весело будет», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Он также прокомментировал слова Заремы Салиховой по поводу судейства в матче 26-го тура РПЛ с «Ростовом». Она заявила, что за обращение в ЭСК не возвращают очки.

Напомним, что «Спартак» уступил на выезде «Ростову» со счётом 2:3. Судья Мешков назначил в ворота красно-белых два пенальти, а также отменил голы защитника и полузащитника московской команды Самуэля Жиго и Михаила Игнатова соответственно.

Ранее Салихова рассказала о реакции иностранных специалистов на судейство в РПЛ.